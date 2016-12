Milan e Inter sconfitte a Sant'Ambrogio: non capitava dal 1969

13:03 - Milan sconfitto a Genova dal Genoa, Inter rimontata in casa dall'Udinese dell'ex Stramaccioni: se Milano era in festa per le celebrazioni di Sant'Ambrogio, il santo patrono, a rovinare il clima ci ha pensato la parte calcistica della città. Zero punti, due sconfitte come non accadeva da ben 45 anni in un caso non unico ma comunque raro. Solo nel 1969, infatti, Milan e Inter non hanno saputo regalare una gioia durante i tradizionali "Oh Bej Oh Bej".

Nel corso degli anni Milan e Inter hanno giocato contemporaneamente il giorno della festa cittadina in undici occasioni, con tanto di derby nel 1975 vinto 2-1 dai rossoneri con gol di Calloni, Villa II e Marini. L'ultimo precedente invece risale al 2008 con Mourinho e Ancelotti sulle rispettive panchine. L'Inter trionfò all'Olimpico contro la Lazio 3-0 e il Milan si impose di misura sul Catania 1-0. L'unico precedente negativo, come detto, risale alla stagione 1969-70 e si giocava l'undicesima giornata. Il Milan di Rocco, che chiuse il campionato al quarto posto, venne sconfitto a San Siro 0-2 dalla Juventus di Rabitti con gol di Vieri e Zigoni. Non andò meglio all'Inter che uscì senza punti da Firenze con lo stesso risultato in favore dei viola con gol di Rizzo e Chiarugi. I nerazzurri però finirono davanti al Milan a fine stagione chiudendo secondi dietro al Cagliari campione d'Italia.

Nemmeno Sant'Ambroeus dunque è riuscito ad aiutare le squadre cittadine a uscire dal loro momento di declino e la città meneghina si trova ora ad essere la quarta città per punti conquistati. Davanti a tutti c'è Roma con 55 punti, poi Torino e Genova con 48 e Milano a 38 punti davanti a Verona che ne ha raccolti 24. Per le milanesi resta la speranza nel futuro, anche se "Come può la debolezza promettere di non essere più debole?" diceva proprio il santo patrono.



Tutte le sfide giocate il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio: