Milan e Inter: "Necessari due stadi di proprietà"

"Avere un proprio stadio è diventato strategico per qualsiasi club di livello internazionale e quindi anche per Inter e Milan: i due club sono d'accordo sul fatto che la condivisione di San Siro non sia pià possibile e che ciascuno debba avere la propria casa", ha spiegato Fassone. Nel dettaglio i nerazzurri vorrebbero restare al Meazza, sviluppando il "nuovo San Siro" e i rossoneri invece sarebbero intenzionati a costruire una nuova struttura sportiva in zona Portello. "Milan e Inter condividono una città, che è la più titolata al mondo - conferma anche Cefaliello -. Ma abbiamo l'esigenza di competere con club nazionali e internazionali che hanno una struttura di proprietà e che valutiamo essere dello stesso rango". "San Siro può essere migliorato ma non è più uno spazio per ospitare entrambi i club - ha proseguito -. Da qui la scelta di avere uno stadio proprio. Auspichiamo che possa essere il Portello, per essere coerenti con Casa Milan e per restare in un raggio di 3 km dal Meazza".



I due progetti, del resto, ambiscono anche a valorizzare le due aree milanesi con uno sviluppo tecnologico portando un indotto importante su tutti i fronti. "E' una strada sempre più importante per incrementare in maniera costante i ricavi e il coinvolgimento dei tifosi, come dimostrato oramai da numerosi esempi - ha sottolineato Fassone -. Questo consentirà a Milan e Inter di avvalersi di due stadi moderni, per offrire ai propri tifosi un modo di partecipare alla partita all'altezza dei migliori esempi internazionali". "E allo stesso tempo, generare un indotto di attività commerciali e di intrattenimenti con benefici per le comunità locali", ha aggiunto.



Sulla stessa lunghezza d'onda il Milan, compatibilmente con la risposta positiva del comitato esecutivo di Fondazione Fiera sulla zona Portello. "C'è speranza sulla decisione di Fondazione - ha spiegato Cefaliello -. Il patto tra Milan e Inter salva San Siro, perché altrimenti l'Inter non avrebbe accettato di effettuare migliorie al Meazza. Oltretutto i due impianti sarebbero collegati dalla metro Lilla, creando anche continuità con lo sviluppo urbanistico di Porta Nuova e City Life, fino all'Expo". "Il Comune non può che essere soddisfatto di questa collaborazione tra le due società", ha concluso.