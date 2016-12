Milan e Inter fuori dall'Europa: non era mai successo

Con la sconfitta dell'Inter a Marassi contro il Genoa il disastro della Milano calcistica è ufficiale, o quasi. In attesa dell'esito del ricorso al Coni per la licenza Uefa del Grifone, la sentenza del campo è chiara: nell'anno della finale di Champions a San Siro, le coppe europee non avranno né Inter né Milan come protagoniste. Non era mai successo prima, un fallimento clamoroso per Mancini e Inzaghi .

Pesantissima la rete di Kucka a un minuto dalla sfida d'Europa tra Genoa e Inter. Il 3-2 estromette ufficialmente anche l'Inter dalla prossima Europa League, almeno per quanto conquistato sul campo. Per la squadra di Mancini, infatti, resta una minima speranza qualora al Grifone venisse negata la licenza Uefa e la Sampdoria non dovesse battere l'Empoli nel lunch match. Una via impervia, poco probabile, che non cancella il fallimento della Milano calcistica che dopo sessant'anni si ritroverà senza esponenti al di fuori dai confini nazionali. Non era mai successo prima dal 1955/56 a oggi, anche perché per le prime edizioni la Coppa delle Fiere si giocavano su tre anni. La città lombarda dunque nella prossima sarà rappresentata dal solo stadio Meazza per la finale di Champions League.

Da sessant'anni a questa parte sia Inter che Milan hanno giocato insieme in Europa per 34 stagioni, mentre nelle restanti 26 almeno una delle due aveva lottato per alzare un trofeo prestigioso. Tempo scaduto è l'ora delle rivoluzioni, non solo a parole.