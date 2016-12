Milan e Inter, che derby per Caceres

E' derby per Martin Caceres. Qualche settimana fa, avevamo anticipato l'interesse del Milan per il difensore, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus. Adriano Galliani lo vorrebbe per l'estate 2016 e ha proposto al giocatore un contratto da 4 milioni di euro netti più bonus. Ma come riporta La Gazzetta dello Sport, adesso sul giocatore c'è anche l'Inter che offre alla Juve 3,5 milioni per averlo già a gennaio. Il derby è appena iniziato.