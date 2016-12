Milan, è Brocchi il prescelto per il dopo Mihajlovic

Secondo il nostro Carlo Pellegatti, Silvio Berlusconi ha scelto Cristian Brocchi per il dopo Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo difficilmente resterà sulla panchina del Milan in caso di vittoria della Coppa Italia (21 maggio con la Juventus). Per ora appare tramontata l'idea Eusebio Di Francesco, mentre Adriano Galliani preferirebbe Marcello Lippi. Capitolo Paulo Sousa: il Milan non farà azioni di disturbo nei confronti della Fiorentina.