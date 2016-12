Milan, è arrivato il C-Day: versati gli 85 milioni

Come anticipato da Carlo Pellegatti di Premium Sport nell'edizione delle 13.15 di Sport Mediaset su Italia 1, il 6 settembre 2016 è stato il C-day, ovvero il giorno dell'arrivo degli 85 milioni dalla Cina in merito alla trattativa per l'acquisizione del Milan. In giornata c'è stato l'annuncio del versamento della somma che rappresenta la caparra da 100 milioni (vanno aggiunti i 15 versati ad agosto) in vista del closing previsto per novembre.