Milan, è allarme Mati Fernandez

Mati Fernandez si presenterà a Milanello, per la prima volta, da infortunato. Il nuovo acquisto rossonero, infatti, ha accusato un problema muscolare all'inguine con il Cile: il centrocampista è stato costretto a uscire dopo 10 minuti dal suo ingresso in campo contro la Boliva. Ora l'ex Fiorentina è atteso in Italia dove lo staff medico del Milan valuterà l'infortunio. Mati rischia di non essere a disposizione di Montella per la sfida contro l'Udinese. Non proprio un buon inizio per il centrocampista preso in extremis da Galliani.