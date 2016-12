Milan: Gandini saluta dopo 23 anni

È ufficialmente finita l'esperienza di Umberto Gandini al Milan. I rossoneri hanno comunicato la separazione con il direttore organizzativo dopo 23 anni e tanti successi. Con l'arrivo dei cinesi, Gandini ha scelto di intraprendere una nuova strada lavorativa: nel suo futuro, ormai non ci sono più dubbi, c'è la Roma. In giallorosso sarà il nuovo amministratore delegato, ruolo studiato al fianco di Galliani in tutti questi anni di trionfi rossoneri.