Milan, due gol per Balotelli in amichevole

Mario Balotelli è tornato al gol. Certo, lo ha fatto in una partita amichevole giocata dal Milan contro la Primavera, ma è pur sempre un segnale incoraggiante per un su ritorno a tempo pieno agli ordini di Mihajlovic. "SuperMario" è andato a segno una volta nel primo tempo e una nel secondo, nel 4-2 finale firmato anche da una doppietta di Oduamadi. Da segnalare una traversa colpita da José Mauri.

Balo, tornato a farsi vedere in campionato, a questo punto potrebbe giocarsi qualche chance di partire titolare sabato contro l'Empoli. In campo sono scesi tutti i giocatori non impiegati dal 1' minuto contro la Fiorentina con l'aggiunta di Boateng e proprio Balotelli. Della formazione della prima squadra hanno fatto parte Abbiati, Poli, De Santis, Iudica, Calabria, Boateng, Mauri, De Jong, Nocerino, Oduamadi e Balotelli. A margine della partitella, lavoro atletico specifico per Kucka, De Sciglio e Zapata.