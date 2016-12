Milan, due colpi per Mihajlovic: sono i Beoni

Dopo aver letteralmente conquistato i tifosi doriani, che durante l'ultima partita di campionato li hanno voluti in curva, I Beoni, conosciuti ai più per i divertenti sketch sul palco di Zelig, sono pronti per conquistare anche i cuori rossoneri proseguendo con l'irriverente parodia di Sinisa Mihajlovic, già virale sul web.

L'ex allenatore doriano – dipinto dal duo comico genovese come un sergente di ferro che ama vessare i propri giocatori con punizioni sadiche al limite della legalità – ha cambiato fede calcistica, passando sulla sponda rossonera ma non per questo ha modificato il proprio stile.

Nel nuovo divertente video, punte di diamante della "roboante” campagna acquisti rossonera, sono i due nuovi acquisti Tu e Coso, presi di mira dal neo arrivato Mister che dimostrerà di non aver cambiato affatto le proprie "tecniche di allenamento". Riusciranno Tu e Coso a sopravvivere alle sfiancanti sessioni targate Sinisa? Guardare per credere...