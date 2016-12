Milan, doppietta di Suso e gol di Menez nel test con la Reggiana

08:16 - E' Suso il grande protagonista dell'amichevole disputata dal Milan al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Reggiana e vinta per 3-0 dai rossoneri di Inzaghi. L'ex Liverpool, schierato dall'inizio, ha messo infatti a segno una doppietta, al 4' con una conclusione di sinistro e al 44' sempre con un sinistro all'incrocio dei pali. Di Menez al 33' della ripresa la firma del terzo gol con un tocco di destro a tu per tu con il portiere avversario.

"E' un po' che volevo provarlo - ha detto Inzaghi di Suso ai microfoni di Milan Channel al termine della partita - Dobbiamo farlo ambientare, ma se gioca così mi metterà in difficoltà". "La squadra ha interpretato bene la partita, mi è piaciuto l'atteggiamento. Chi è sceso in campo si è messo in mostra, anche i giovani hanno fatto bene e credo sia una bella cosa per il futuro del Milan. Mastalli? Lo conosco da tanto, anche Felicioli che ha fatto una grande partita a sinistra - ha proseguito Pippo - Abbiamo giovani importanti, ma per lanciarli serve la situazione giusta e noi non siamo in un momento che può agevolare l'inserimento di un giovane. De Sciglio e Zapata sono recuperati - ha concluso - Potevano già giocare oggi. È bello avere quasi tutta la rosa a disposizione".



"Avevo bisogno di tempo, ho fatto il mio meglio possibile e sono contento - le parole di Suso a Milan Channel - Io sono venuto qui per cercare di dare una mano alla squadra, vorrei giocare. Inzaghi mi vede tutti i giorni allenarmi e mi voglio giocare al meglio le possibilità. Io sono sempre disponibile per il mister, se mi darà la possibilità giocherò e darò il mio meglio come oggi".