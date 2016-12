Milan, Donnarumma ha preso il volo: arriva la chiamata con l'Under 21

Altra grande soddisfazione per Gianluigi Donnarumma che dopo le 3 partite da titolare e le 3 vittorie col Milan conquista anche la Nazionale Under 21 . Arriva infatti la convocazione da parte del ct Gigi Di Biagio per le partite contro Serbia e Lituania valevoli per l'Europeo di categoria. Il numero uno rossonero partirà come secondo di Alessio Cragno, numero del Cagliari, e si giocherà il posto anche con l'altro grande prospetto Simone Scuffet.

L'ASCESA

Sembra un sogno eppure non lo è. Gianluigi Donnarumma ha spiccato il volo: il numero uno rossonero da quando ha conquistato il posto da titolare con il Milan non si è più fermato. Da copertina la sua storia. Non è passato molto tempo dalla sua ultima stagione nei Giovanissimi - solo due anni fa - e da lì un'ascesa continua e rapidissima: titolare con la Primavera, convocazione con Inzaghi in prima squadra la stagione passata, fino alla tournée estiva regalatagli da Mihajlovic che lo ha portato poi alla titolarità.

E ora? Anche l'Under 21 di Di Biagio che gli ha spalancato le porte dell'Italia. In questa stagione il 16enne di Castellammare di Stabia ha totalizzato 3 presenze che hanno portato ad altrettante vittorie. Un vero e proprio talismano. Ora dovrà dimostrare il suo valore, anche se nella Nazionale minore, dove troverà altri due ottimi portieri, Cragno e Scuffet. Il tecnico azzurro ha già messo le cose in chiaro, Donnarumma partirà da secondo. Ma occhio, perché il ragazzo non si accontenta.

Ecco la lista completa:PORTIERI: Alessio Cragno (Cagliari),, Simone Scuffet (Como);DIFENSORI: Antonio Barreca (Cagliari), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Cesena), Andrea Conti (Atalanta), Alex Ferrari (Bologna), Nicola Murru (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus);CENTROCAMPISTI: Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Lazio), Nicolo' Fazzi (Virtus Entella), Alberto Grassi (Atalanta), Rolando Mandragora (Pescara), Valerio Verre (Pescara);ATTACCANTI: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Kingsley Boateng (Bari), Alberto Cerri (Cagliari), Luca Garritano (Cesena), Gaetano Monachello (Atalanta).