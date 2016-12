Milan, Donnarumma è in rampa di lancio. Mercoledì titolare nel derby

Diego Lopez adesso rischia il posto . Non solo per i suoi tanti errori di inizio stagione , ma anche per un rapporto non idilliaco con Sinisa Mihajlovic . Già nella gara con il Genoa i due avevano discusso e l'episodio aveva spinto il serbo a far scaldare Donnarumma. Adesso l'lallenatore rossonero sta pensando proprio al giovane portiere classe 1999 . Giocherà nel Berlusconi di mercoledì, ma si prepara per il debutto in campionato.

Il rapporto è peggiorato ancora di più al termine della partita contro il Torino (1-1). Mihajlovic non era arrabbiato tanto per il gol subito da Diego Lopez (lo spagnolo si è fatto infilare sul suo palo da Baselli), ma per come il giocatore interpreta il ruolo di portiere fuori dai pali e quando c'è da riavviare l'azione. Visione, naturalmente, non condivisa dall'ex del Real Madrid. Così mercoledì nella sfida all'Inter per il Trofeo Luigi Berlusconi (San Siro, ore 18) ci sarà Donnarumma, che ora è in rampa di lancio per il campionato. A Milanello sono tutti in attesa del suo debutto. Quando avverrà, chissà come la prenderà Diego Lopez.

Donnarumma è nato il 25 febbraio 1999, dunque ha poco più di 16 anni e mezzo e un grande avvenire lo attende. Al Milan ne sono sicuri. Non resta che vedere per capire. E aspettare. Tanto o poco, si vedrà.