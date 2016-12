Milan: Diego Lopez c'è. Ma come rinunciare ad Abbiati?

16:54 - Diego Lopez è guarito, ma Christian Abbiati sta (troppo) bene. E così l'ex riserva/titolare del Real Madrid, portiere-ombra del monumento nazionale Iker Casillas, rischia di vestirsi da riserva/titolare anche nel Milan visti i tempi che corrono e il momento di furore di Abbiati, quello visto a Verona per esempio: ha parato di tutto e di più.

Verso Milan-Fiorentina, Pippo Inzaghi è alle prese con questo dilemma (dilemma?) del portiere: lo spagnolo, appunto, è guarito dopo il ko sofferto alla seconda apparizione di campionato: Parma-Milan 4-5. Fin lì titolare, il ruolo che al Milan avrebbe ricoperto visto che è stato ingaggiato proprio per questo. Ma senza aver fatto i conti un po' con la malasorte, un po' con ;Abbiati che a 37 anni e con alti e bassi di carriera, ha deciso in questo autunno di vestire i panni del migliore.

Niente di drammatico, si sa. E' un po' il destino dei numeri uno quando non sono tali: bravi portieri sì, ma non necessariamente titolari inamovibili fatti salvi gli infortuni. Diego Lopez è un ottimo portiere, il Milan l'ha voluto per garantirsi la copertura al fianco di Abbiati e cogliere il momento giusto, quando occorre, perché l'assenza eventuale di uno o dell'altro non comprometta assetti e capacità difensive.

Questo è quanto. Anche se per Diego Lopez, approdato in rossonero per sentirsi finalmente padrone della scena, il momento (personale) non può dirsi granché.