Milan, dicembre decisivo per la Champions 

17:59 - Con la vittoria contro l'Udinese il Milan è tornato prepotentemente in corsa per il terzo posto. Ora, però, viene il bello per la squadra di Inzaghi: da qui alla sosta natalizia sul cammino dei rossoneri ci saranno Genoa, Napoli e Roma. Tre squadre che in classifica stanno tutte davanti e possono quindi trasformare il dicembre rossonero nel mese cruciale della stagione. Il Milan è pronto alla sfida Champions League anche con un Menez di nuovo lucciante.

In 20 giorni si decide gran parte della stagione degli Inzaghi boys. Domenica il Genoa al Ferraris, campo in cui ha perso anche la capolista Juve, poi il Napoli a San Siro (14 dicembre) e la Roma all'Olimpico, il 20 dicembre prima di volare al caldo di Dubai. Sotto l'albero rossonero ci potrebbe essere la Champions. Uscire indenni da questo trittico significherebbe prendere l'ascensore per le zone alte della classifica abbandonando il sesto posto attuale. In più c'è da invertire la tendenza degli ultimi anni che vede il Milan in difficoltà negli scontri diretti. Non sarà sicuramente facile, ma le buone prestazioni contro Samp, Inter e Udinese, insieme a una condizione fisica in salita, possono far sperare nell'impresa. A Milanello il clima è sereno, come da inizio stagione, e l'ottimismo di Inzaghi è un sorriso di 32 denti.



Merito anche di Jeremy Menez che, dopo i problemi fisici, è tornato a trascinare la squadra come a inizio stagione. Sono tre le partite consecutive a segno per quello che è il miglior marcatore dei rossoneri con sette reti (quattro su rigore). Quando il francese è "in palla" cambia anche il gioco e la manovra è più fluida e pericolosa. Menez e non solo perché Inzaghi potrà contare sul recupero di alcuni infortunati. Abate e De Jong dovrebbero tornare presto in campo e c'è anche Montolivo che dopo l'infortunio di giugno è tornato in campo ieri per gli ultimi minuti con l'Udinese. Il capitano rossonero può portare freschezza al centrocampo e tanta qualità.