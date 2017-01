Milan, Deulofeu si candida per un posto da titolare a Udine

Gerard Deloufeu ha rotto il ghiaccio e lo ha fatto bene. Positivo infatti il suo esordio contro la Juve nei quarti di Coppa Italia: sono bastati gli ultimi 10' in campo per sfiorare il gol e per strappare giudizi positivi. E a Udine potrebbe anche partire titolare con Suso e Bacca. Con un tweet in un italiano da migliorare l'attaccante del Milan si è rammaricato per la sconfitta ma ha ringraziato per l'accoglienza. "E domenica c'è un'altra partita".