Milan, Destro: "Devo entrare nei meccanismi della squadra"

16:49 - Dopo il gol con l'Empoli, Destro è rimasto a secco nel match col Cesena. Una prova opaca, quella dell'ex giallorosso, che chiede tempo: "Sono arrivato da poco e devo entrare nei meccanismi della squadra - dice l'attaccante a margine di un evento con uno sponsor -. Spero da settimana prossima di fare meglio". Nessun problema la convivenza con Menez: "E' un grande giocatore, sono io a dovermi inserire. La fiducia in campo non manca, so cosa posso dare".

Il Milan proverà a confermarsi sabato in casa del Chievo: "Abbiamo l'obbligo di vincere, non dobbiamo guardare in faccia nessuno. Ci tengo tantissimo a fare gol e ottenere una vittoria. Ci serve continuita', trovare due-tre risultati positivi. Ma non ho mai visto Inzaghi preoccupato, il successo di ieri ci ha dato fiducia".