Milan, depressione totale: 1-0 del Bologna

LA PARTITALa sconfitta di San Siro contro il Bologna (1-0) mette di nuovo a serio rischio Sinisa Mihajlovic, che sabato sera deve dare una scossa alla squadra nella sfida dell'Olimpico contro la Roma. Nello stesso stadio nel quale l'1 novembre, vincendo 3-1 contro la Lazio, i rossoneri sembravano essere rinati. Invece, i fatti dicono che è stata soltanto una serata isolata di festa. Questa squadra è stata schiacciata da una pressione devastante.



Nei primi minuti il Bologna mette in difficoltà il Milan con un pressing alto. Roberto Donadoni, applaudito da San Siro, non teme la squadra di Mihajlovic e conferma il 4-3-3. Il tecnico serbo non cambia il 4-4-2, ma deve rinunciare a Boateng, che non va nemmeno in panchina. Gli emiliani vanno subito vicino al gol al 15', ma Alex è bravo a chiudere su Destro che si era ritrovato la porta vuota dopo un'uscita troppo avventata da parte di Donnarumma. Al 20' il Milan si fa vedere nell'area avversaria, ma Mirante è bravo per due volte: prima su Honda, poi sulla respinta di Niang. Il Bologna perde lo smalto iniziale, i rossoneri sono troppo disordinati, ma al 40' Mirante compie un miracolo prodigioso sul tiro ravvicinato di Bonaventura.



Nella ripresa è subito Bologna. Al 5' Giaccherini batte Donnarumma, ma la palla finisce fuori di poco. Il Milan trova più spazio nella difesa emiliana, ma la squadra di Mihajlovic sbaglia davvero tanto con Niang e Cerci. Quest'ultimo addirittura sprecando un contropiede in due contro uno al 31'. Al 32' Bacca segna, ma l'arbitro Massa annulla per fuorigioco. Passano 5' e il regno di Mihajlovic torna a scricchiolare davvero per il gol di Giaccherini. E i fischi non perdonano, ancora una volta, nessuno.