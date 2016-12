Milan, De Sciglio: "Il quarto posto merito di Inzaghi" 

15:19 - Con gli infortuni alle spalle, Mattia De Sciglio sta vivendo un gran momento. Intervistato da Carlo Pellegatti il terzino ammette che i "momenti no" ci sono stati: "Sono giovane, vorrei rendere al 100% , non sempre ci riesco. Ora sto facendo bene. Ma non paragonatemi -ancora- a Maldini. Il mio obiettivo di quest'anno è segnare il primo gol in rossonero. Il 4° posto? Merito degli schemi di Inzaghi. Spero di diventare un giorno il capitano del Milan".