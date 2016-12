Milan, dalla Cina ecco Zong Qinghou 

13:03 - Dalla Thailandia alla Cina: il Milan va verso oriente. Dopo Mr Bee, ecco Zong Qinghou che vuole acquistare il club rossonero. Il Re delle bibite, è il proprietario della Future Cola, ha intenzione di entrare in società inizialmente con una quota minore fino a salire al 75% nel giro di tre anni: idea che piace molto anche al presidente Silvio Berlusconi per un'uscita di scena graduale. Nei prossimi giorni Zong dovrebbe iniziare il controllo dei conti.

Non è la prima volta che il nome del miliardario Zong viene accostato al Milan, ma ora sembra esserci stato un avvicinamento importante tra le parti. Qinghou nei prossimi giorni è pronto a fare sul serio e sembra avere tutte le carte in regola per la scalata: è l'86° uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 11,6 miliardi di dollari grazie alla Coca Cola cinese. Zong è pronto a sfidare il thailandese Mr Bee che sta già visionando i conti del club di via Aldo Rossi. Berlusconi è da diverso tempo alla ricerca di un socio in grado poi, in un futuro neanche troppo lontano, di rilevare la società e qualcosa di grosso si sta muovendo.