Milan: da Niang a Suso, tutti i meriti di Montella

Se la sconfitta contro l'Udinese non doveva mandare all'aria il lavoro fatto da Vincenzo Montella, le vittorie contro Sampdoria e Lazio non devono portare a Milanello pericolosi entusiasmi, vista la difficile gara di domenica in casa della Fiorentina. I rossoneri hanno il dovere di restare con i piedi per terra dopo la notte al secondo posto, in attesa che scendano in campo le altre 18 squadre di serie A. C'è da dire, però, che l'impronta del tecnico sta dando i suoi frutti. Montella non è un allenatore che parla tanto e può piacere e non piacere.



Ma se analizziamo tatticamente il gioco del Milan, ci accorgiamo che qualcosa è stato fatto. I due terzini, Calabria e De Sciglio i titolari contro la Lazio, partecipano di più alle manovre offensive. Il centrocampo resta nella sua mediana senza strafare, con il compito di proteggere la coppia centrale, e questo permette ai due esterni di salire di più e creare superiorità numerica. Certo, tutto è migliorabile e con il passare del tempo in area arriveranno più cross precisi, ma già questa in casa Milan è una novità negli ultimi anni.



Inoltre, a Montella vanno dati altri meriti. Nelle ultime stagioni è l'unico ad aver creduto così tanto in Niang e Suso. Entrambi sembravano a un passo dall'addio. Il comportamento turbolento (eufemismo) del francese aveva stancato un po' tutti nei pressi di via Aldo Rossi, ma appena arrivato l'allenatore aveva dichiarato senza paura di volere puntare su di lui. E Niang ora sta mantenendo le promesse e le premesse. Stesso discorso per Suso, uno dei pochi mancini in rosa. Sta dando un ottimo contributo nel gioco del Milan fino a essere rimpianto in Spagna, la sua patria. In rossonero era arrivato a parametro zero dal Liverpool nel gennaio 2015. Anche Bacca, l'altro attaccante del tridente, stava per dire addio.



Invece, il colombiano ha firmato 5 reti e al momento è il capocannoniere della serie A insieme a Callejon. I numeri sono tutti dalla sua parte: ha realizzato 23 gol con 45 tiri nello specchio; ha siglato otto reti nelle ultime otto gare, sei nelle ultime cinque giocate a San Siro. Deve ancora migliorare nella fase di non possesso, dove spesso è in difficoltà. Ma Montella saprà rimediare anche a questo.