Milan, crocevia Sassuolo per Inzaghi: "Vincere a tutti i costi"

15:45 - Crocevia Sassuolo per Inzaghi. Se Pippo vuole aumentare le sue chance di restare sulla panchina rossonera, il Milan deve replicare la gara con la Roma. "Dobbiamo guardare avanti e ripartire da quanto fatto con la Roma, bisogna dare continuità a risultati e prestazioni - ha spiegato -. Dobbiamo vincere a tutti i costi". " Recuperiamo El Shaarawy, ma dovremo adattare un centrale sulla fascia", ha aggiunto.

Chiaro il piano tattico del tecnico rossonero: "Quando vogliamo siamo compatti e abbiamo un'identità di gioco anche contro squadre forti come la Roma. Abbiamo compreso i nostri errori e vogliamo vedere dei progressi contro il Sassuolo". "In questo momento si tende a vedere solo le cose negative - ha aggiunto -. Non ci dobbiamo esaltare troppo per la gara con la Roma ma dobbiamo dare continuità a queste prestazioni e a questo modo di giocare. Si tende a vedere solo le cose negative e mai le positive".



Per non sbagliare serve mantenere alta la concentrazione. E Inzaghi lo sa: "La squadra vuole fare una bella partita e i giocatori devono tenersi stretta questa maglia. Siamo sulla buona strada ma dobbiamo dare continuità". Col Sassuolo ci saranno delle assenze, ma Pippo non cerca alibi: "Domani mancheranno dei giocatori, ma se vogliamo costruire un futuro non dobbiamo dipendere dai singoli ma dal sistema di gioco".



Poi una battuta sulla Juve: "Gli faccio i complimenti per aver raggiunto la finale di Champions, così come a Napoli e Fiorentina arrivate in semifinale. Può essere un buon auspicio perché il nostro campionato torni ad alti livelli. La Juventus ha dimostrato di essere squadra, speriamo di tornare anche noi su quei livelli".



Infine su Menez: "Non bisogna ragionare sui singoli ma sul sistema di gioco. Menez ha fatto una stagione straordinaria ma la squadra con la Roma ha fatto una bella partita. E' stata un'importante risposta da parte del gruppo".