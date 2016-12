Milan, contro il Genoa torna Bertolacci

A Milanello le cose sembrano iniziare a girare per il verso giusto. Dopo la rocambolesca vittoria di Udine, la seconda consecutiva e la prima in trasferta, il Milan si prepara al lunch match di domenica in casa del Genoa e Mihajlovic potrà contare su un importante recupero: quello di Andrea Bertolacci, che ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e dovrebbe essere arruolabile per la trasferta del Ferraris. Bertolacci, fortemente voluto da Mihajlovic e pagato ben 20 milioni, non ha certo iniziato la stagione nel migliore dei modi.

Prestazioni scadenti e il peso dell'oneroso costo del cartellino hanno provocato il malumore dei tifosi rossoneri. Ma l'importanza del ragazzo nello scacchiere tattico del tecnico serbo è fuori discussione: Bertolacci può fungere anche da valida alternativa a Keisuke Honda nel ruolo di trequartista. Tanto più che a Genova mancherà ancora Juraj Kucka, altro giocatore che l'anno scorso militava proprio nella squadra di Gasperini. Lo slovacco, toccato duro nella gara di sabato contro il Palermo, dovrebbe rimanere ancora fuori causa. Bertolacci partirà presumibilmente dalla panchina: probabile la conferma del centrocampo visto al Friuli, anche se Andrea Poli ha buone chances di una maglia da titolare.