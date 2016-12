Milan, contro il Cagliari si decide il futuro di Inzaghi

14:10 - Sarà il Cagliari l'ultima tappa di Filippo Inzaghi alla guida del Milan? Dopo il ko di Firenze, è in arrivo un'altra gara da dentro o fuori per l'allenatore. E questa volta potrebbe essere decisiva. Perché dopo la sfida di sabato a San Siro, il campionato osserverà un weekend di riposo per gli impegni della Nazionale e riprenderà solo il 4 aprile. Due settimane esatte per poter mettere in atto un cambio di panchina, limitando al massimo il trauma.

Contro i ragazzi di Zeman soltanto una vittoria salverà Inzaghi. O almeno così potrebbe essere Non c'è bisogno di una prova convincente, ma dei tre punti, unica medicina al malessere milanista. La verità è che la dirigenza spera di poter arrivare a fine stagione con lo stesso Inzaghi, per poi impostare un nuovo progetto. Anche perché, al momento, non c'è un traghettatore che convinca del tutto. I nomi dei vari Tassotti e Brocchi, infatti, appaiono come dei palliativi in grado di cambiare ben poco in questo finale di stagione, lasciando il traguardo dell'Europa ben lontano dall'essere raggiunto. Quindi questa sorta di aut-aut sembra solo un modo per tenere sulla corda la squadra, l'ambiente, per tentare di arrivare al 31 maggio nel modo più dignitoso possibile. E poi ripartire da zero. Con chi? Sarri? Montella? Conte? Tanti nomi e nessuna certezza. Se non quella che contro il Cagliari bisogna soltanto vincere.