Milan, Conte lascia San Siro subito prima del ritorno in campo di Balotelli

Mario Balotelli torna in campo dopo più di tre mesi e mezzo nei minuti finali di Milan-Fiorentina ma non in tempo per farsi notare dal ct della Nazionale Antonio Conte, che lascia la tribuna di San Siro pochi istanti prima dell'ingresso dell'attaccante rossonero. Fermo dalla fine di settembre per una pubalgia che lo ha costretto all'intervento chirurgico il 18 novembre, l'attaccante del Milan ha preso il posto di Bacca al 42' del secondo tempo, in tempo per festeggiare con i compagni il gol del 2-0 segnato da Boateng.