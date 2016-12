Milan, Confalonieri: "Miha un grande: con lui e Balotelli non siamo inferiori all'Inter"

Fiducia in Mihajlovic. Fiducia nel Milan. Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, parla ai microfini di Milan Channel e non nasconde il suo buonumore: da Ibra a Balotelli, passando per l'ultima sfida di Udine e l'Inter in fuga. Tutto all'insegna di un ottimismo dominante in una stagione di rinascita: "Martedì (la sera di Udinese-Milan, ndr) sono uscito sul 3-2 perchè non volevo ripetere Istanbul, avevo il cuore che batteva troppo forte. Alla fine però è andato bene".



Sofferenza per un Milan che ha riacceso l'entusiasmo anche del presidente Berlusconi: "Durante l'intervallo della partita mi ha chiamato e abbiamo rievocato anche con lui Istanbul". Un presidente sempre vicino alla squadra e decisivo in una campagna acquisti che ha rivoluzionato il volto della squadra: "E' stata fatta bene. C'è da vedere Bertolacci che per ora non ha avuto fortuna. Montolivo l'abbiamo ritrovato, se poi Balotelli è questo... Romagnoli mi piace, De Sciglio è tornato su buoni livelli e poi c'è Calabria che cresce. Non credo che siamo inferiori all'Inter. Su Ibra invece io non ho mai avuto dubbi: non potevamo permetterci di dare 24 milioni lordi all'anno. Poi Ibra è un fenomeno, però era al di là delle possibilità del Milan. Ero certo non sarebbe arrivato".



E' arrivato invece Balotelli: "Un coniglio dal cilindro dell'ultimo momento di Galliani. Se mette la testa a posto, non c'è dubbio che sia un campione, ormai ha l'età giusta per esserlo".



L'uomo di fiducia, quello su cui puntare, è però quello che siede in panchina: "Mihajlovic è un grande, si vede che ha cambiato il Milan. Ora ha un gioco e anche divertente in certi momenti il Milan. Bonaventura è cresciuto moltissimo, i due attaccanti Luiz Adriano e Bacca sono due begli attaccanti. Io ho fiducia in questo campionato del Milan. Purtroppo anche sull'altra sponda del Naviglio c'è un grande allenatore come Mancini. Ma ripeto, io vedo un bel Milan, anche con questa Roma e questa Juve in difficoltà. L'Inter? Vediamo se vince domenica contro la Fiorentina".