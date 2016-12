Milan, con i cinesi c'è Emery in panchina

I cinesi hanno fretta di chiudere l'affare per il 70% del Milan e hanno già in mente le prime mosse per riportare in alto la squadra. La cordata orientale sembra sia pronta a iniziare l'avventura rossonera con un investimento da un miliardo di euro di cu almeno 100 milioni saranno utilizzati per il mercato. Per la panchina il favorito è Unai Emery che con 2 milioni si potrebbe liberare dal Siviglia visto il contratto in scadenza nel giugno 2017.. Il fondo cinese, la cui lista non è ancora completa, avrebbe già dato indicazioni a Galliani di sondare la pista che porta all'allenatore delle tre Europa League consecutive. A suo favore anche il grande rapporto con Bacca che potrebbe così restare dopo un anno di luci e ombre a San Siro. L'alternativa è sempre Pellegrini già nei pensieri di Berlusconi. Con la nuova proprietà quasi impossibile la riconferma per Brocchi.



La trattativa con Fininvest procede e nei prossimi 15 giorni è atteso qualche passo avanti. Il presidente Berlusconi ha dato il primo ok e ora attende altre garanzie sugli investimenti futuri. I cinesi sembrano essere intenzionati a fare sul serio e nel mirino c'è sempre Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sarebbe un bel biglietto da visita per i tifosi. Il sogno di molti fan di rivedere il bomber in rossonero potrebbe diventare realtà grazie ai nuovi investitori. L'ex attaccante del Psg non ha ancora deciso il suo futuro e sta aspettando segnali importanti da Milano.