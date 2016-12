Milan, comunicato Fininvest-Mr Bee: "Ai dettagli con l'obiettivo di completare l'intesa nei prossimi giorni"

Mr Bee è arrivato in Italia e ha incontrato Silvio Berlusconi ad Arcore. Lo avevamo anticipato ieri: poco prima di mezzogiorno è iniziato l'incontro con il presidente rossonero. Il broker thailandese, ospite di un noto hotel nel centro di Milano, ha prima visto i suoi più stretti collaboratori, in attesa della chiamata per dirigersi verso la villa presidenziale.



All'incontro erano presenti anche i vertici di Fininvest: l'amministratore delegato Pasquale Cannatelli, il direttore generale Danilo Pellegrino - manager che da vicino ha seguito la trattativa - e Alessandro Franzosi, direttore business development. Dopo quasi cinque ore Berlusconi ha lasciato Arcore in elicottero. L'ex Premier era atteso a Roma per impegni politici. Il vertice è continuato tra Taechaubol e i dirigenti della Fininvest. Mr Bee ha lasciato Milano per Bangkok via Dubai. Poi tra qualche ora sarà a Pechino. Al termine della giornata il comunicato congiunto.



E in serata sono arrivate le parole di Berlusconi: "Oggi ho avuto un incontro con Mister Bee. Il lavoro continua e penso si possa cocretizzare presto", ha affermato arrivando alla cena dei parlamentari di Forza Italia.