Milan, comunicato Fininvest: "Il controllo del club rimarrà nelle mani di Berlusconi"

Ora è arrivata la conferma tramite un comunicato Fininvest : "La collaborazione proposta a Mr Bee prevede che il controllo del Milan rimanga saldamente nelle mani del Presidente Silvio Berlusconi". Il broker thailandese entrerà in società con una quota di minoranza: "L'accordo è ancora da definire in molti punti". Per ora c'è un'intesa "per allestire un progetto tecnico e sportivo che riporti il club ai vertici del calcio italiano".

IL COMUNICATO STAMPAL'incontro di Milano con Mr. Bee è stato positivo. Sono state discusse tematiche centrali per il futuro del club come, ad esempio, la valorizzazione e la commercializzazione del brand nei paesi asiatici, dove si può dare un forte e decisivo impulso per sviluppare i ricavi e reperire così quelle risorse finanziarie indispensabili per allestire un progetto tecnico e sportivo che riporti il club ai vertici del calcio italiano, europeo e mondiale. La collaborazione proposta, ancora da definire in molti punti, prevede l'acquisizione da parte di una cordata finanziaria di una quota di minoranza e che il controllo del club rimanga saldamente nelle mani del Presidente Silvio Berlusconi e della Fininvest".