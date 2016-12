Milan, comunicato Fininvest: esclusiva ai cinesi

Silvio Berlusconi ha dato il proprio benestare ad avviare una trattativa in esclusiva, non vincolante, con la cordata cinese interessata ad acquistare il 70% del Milan. Intorno alle 14.20 è arrivato anche il comunicato della Fininvest, la holding di famiglia, che spiega il raggiungimento "di un accordo per un periodo di esclusiva con un gruppo di investitori cinesi relativo alla cessione di una quota dell'AC Milan. E' stato contemporaneamente sottoscritto un promemoria di intesa, partendo dal quale si darà il via ad un approfondimento della trattativa. Il periodo di esclusiva è stato definito in modo da risultare compatibile con la complessità delle tematiche da discutere, le esigenze della società e gli appuntamenti previsti dal calendario delle attività calcistiche".