Milan: complicazioni per il closing

Ci sono complicazioni, ma Fininvest rimane fiduciosa. E' questo quanto trapela attorno alla cessione del Milan, fin qui prevista per il 3 marzo e che, invece, potrebbe anche slittare nuovamente. Al momento i fatti dicono che Fininvest ha convocato per il 3 marzo 2017 l'Assemblea dei Soci alle ore 09.30 presso Casa Milan (via Aldo Rossi 8, Milano). Il resto si vedrà. Si potrebbe arrivare alla cessione immediata del Milan come a una nuova proroga.