Milan, come cambia il mercato dopo la svolta

Arrivano i cinesi e i tifosi del Milan sognano . Secondo il contratto preliminare firmato dall'amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, e da Han Li, rappresentante di un gruppo di investitori orientali, nell'arco di tre anni verranno investiti nel club rossonero 350 milioni per rinforzare la rosa. Un tesoretto che potrà subito influire sul mercato. Al "signing", infatti, sono previsti investimenti per 100 milioni: 15 subito, gli altri 85 entro 35 giorni. Che mercato può essere?

Il primo segnale è stato lo sbarco di Gustavo Gomez: doveva essere un prestito con diritto di riscatto, è stato preso a titolo definitivo a 8 milioni di euro. Ora Adriano Galliani potrà chiudere per Musacchio con il Villarreal e Sosa con il Besiktas. Ma nella lista degli acquisti ci sono anche Pavoletti del Genoa (contatti da tempo avviati con il Genoa di Enrico Preziosi) e Cuadrado del Chelsea. Antonio Conte non vorrebbe privarsi del colombiano, ma un sondaggio il club di via Aldo Rossi lo aveva già fatto, seguendo le indicazioni di Vincenzo Montella. Tra i nomi fatti negli scorsi giorni c'erano anche quelli di Mustafi del Valencia e di Gomez dell'Atalanta. Senza dimenticare Kovacic del Real Madrid, che era stato richiesto in prestito.