Milan-cinesi, incontro tra Fininvest e Galatioto

Vertice nel pomeriggio a Milano, in un clima di assoluto riserbo, tra i manager di Fininvest e Sal Galatioto, arrivato lunedì in Italia e advisor della cordata cinese intenzionata a rilevare il 70% del Milan. Gli incontri tra le parti proseguiranno anche nei prossimi giorni ma è da escludere che entro giovedì sera possa essere redatto in tutte le sue parti il contratto da sottoporre al presidente Berlusconi quando uscirà dalla convalescenza.