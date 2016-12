Milan, ci pensa Antonelli: battuto il Chievo 1-0

LA PARTITASinisa Mihajlovic conferma il tridente con Bacca centravanti. Al fianco del colombiano ci sono Cerci e Bonaventura. Rientra Bertolacci a centrocampo e c'è ancora il giovane Donnarumma tra i pali. Rolando Maran, alla panchina numero 100 in serie A, replica puntando su Birsa trequartista e su Paloschi (loro sono i due ex della gara) in attacco con Pellissier. Nei primi minuti il gioco non è di certo entusiasmante. Il Chievo gioca con coraggio: Pinzi non molla Bertolacci e Bonaventura e Cesar in difesa è molto attento. La prima vera occasione della partita capita soltanto al 22': cross di Cerci e ottimo inserimento di Bertolacci che colpisce di testa, ma la palla va alta sopra la traversa. Il Milan continua a farsi vedere in attacco, ma la manovra appare fin troppo prevedibile, così Bizzarri è bravo a chiudere con un'uscita bassa su Antonelli e Bonaventura ha forse troppa fretta di tirare in porta, dopo un errore di Castro (29', palla fuori). Il Chievo reagisce prima dell'intervallo: punizione di Birsa, colpo di testa di Pellissier che anticipa Kucka, deviazione in angolo di Donnarumma (44').



Nella ripresa i rossoneri mostrano di avere un altro passo e sfiorano il gol con Kucka al 5', ma Bizzarri salva il Chievo con un bellissimo intervento. È il preludio al vantaggio: movimento in area di Bacca, che serve Antonelli, bravo a indovinare l'angolo più lontano con un tiro di destro. Il Milan appare più compatto in campo e riesce anche ad andare al tiro con Bonaventura, ma l'ex atalantino non è in serata. I rossoneri ora trovano più spazi e il Chievo va in difficoltà. Ma al 22' è Donnarumma a dire di no a Paloschi, nell'unica vera occasione, nella ripresa, dei clivensi. Ma il Milan ha due grandi occasioni per raddoppiare: né Cerci né Bacca riescono ad arrivare sul pallone a pochi centimetri dalla porta. Termina 1-0 per i rossoneri e Mihajlovic può gioire per non avere subito gol. Adesso si va all'Olimpico, per sfidare la Lazio, con più ottimismo.