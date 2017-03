Milan-Chievo, Montella: "Il closing non dev'essere un alibi"

Mentre in società si discute del rinvio del closing, il Milan ospiterà il Chievo per la corsa all'Europa: "I fatti societari non siano un alibi - ha tuonato Montella in conferenza -. Dobbiamo pensare solo al campo e se continueremo a giocare così sono certo che andremo in Europa, che è il nostro obiettivo". Il tecnico si affida a Bacca: "Sono convinto che il rigore fortunoso col Sassuolo abbia segnato la svolta positiva della sua stagione".