Milan-Chievo 3-1: Bacca indica la via per l'Europa

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Montella che, nell'anticipo serale della 27a giornata di Serie A, ha battuto 3-1 - non senza fatica - il Chievo, salendo al quinto posto in classifica. Protagonista Bacca, autore di una doppietta (24' e 70') ma anche di un rigore calciato alto al 47'. Dagli undici metri non ha sbagliato Lapadula all'83', rendendo vano il penalty calciato da De Guzman per il momentaneo pareggio.