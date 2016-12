Milan, certezza e dubbi: "Menez al top, Torres e Pazzini con le valigie"

08:37 - Una certezza e due dubbi. In casa Milan, chiuso il 2014, è già tempo di bilanci. Menez è la certezza su cui Inzaghi ha costruito questa squadra, Torres e Pazzini invece sono le note stonate di questo avvio di stagione. Piazzato al centro dell'attacco, il francese ha convinto tutti a suon di gol e prestazioni da top player. Gli altri due invece hanno ormai un posto fisso in panchina e già a gennaio potrebbero cambiare aria.

Giunto a Milanello a parametro zero, Menez ha spiegato a Telefoot come è arrivato alla corte di Pippo. "A dicembre 2013 ho deciso di lasciare il Psg, Galliani e Inzaghi hanno dimostrato di volermi davvero - ha dichiarato il francese -. Grazie al Milan voglio tornare a mettere in mostra le mie qualità e dare una mano alla Francia". E se continuerà così, c'è da giurarci, non farà fatica a convincere Deschamps. In questa stagione ha già segnato otto gol, centrando il nuovo record personale di gol già dopo solo 16 giornate e trascinando i rossoneri a ridosso delle prime della classe. Una mossa azzeccata per Gallini & Co., che però devono fare anche i conti con due grane da risolvere. La prima si chiama Torres, la seconda Pazzini. Lo spagnolo doveva essere il pezzo forte della stagione, ma ha fallito tutte le chance che Inzaghi gli ha dato, segnando solo un gol in 16 gare e collezionando invece molte prestazioni opache. Sul suo conto, a questo punto, a Milanello i dubbi sono tanti e a gennaio potrebbe essere già giunta l'ora dei saluti (in Inghilterra sono certi che tornerà in Premier).



Discorso diverso invece per il "Pazzo". Il bomber ha subito capito l'andazzo della stagione, ma non aveva messo in conto così tanta panchina. E' il grande escluso di Pippo di questo inizio e non si intravedono grossi cambiamenti all'orizzzonte. Ormai è la terza/quarta scelta del mister e il suo utilizzo col contagocce potrebbe accelerare le decisioni sul suo futuro. Pazzini è in scadenza e pare abbia già rifiutato le avances del Genoa, ma non è detto che possa accettare altre destinazioni. Certezze e dubbi. A Milanello per qualcuno è già ora di fare i conti.