Milan: Cerci, beffa evitata sul cambio 

11:08 - Beffa evitata per Alessio Cerci dopo una settimana di rumors a causa del diverbio post Cesena. Contro il Chievo Verona un episodio curioso, che avrebbe potuto sancire una rottura, al momento del cambio. Al 33' del secondo tempo l'ex Atletico Madrid è pronto a entrare in campo per uno spento Menez, ma De Jong si infortuna. L'esterno torna così mestamente verso la panchina, ma Pippo Inzaghi pensa al cambio di modulo e lo richiama in fretta e furia per farlo entrare al posto dell'olandese. Una mossa coraggiosa per cercare la vittoria, ma anche per non distruggere il morale dell'attaccante.

