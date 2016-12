Milan, Cerci arriva il primo gennaio: "Non vedo l'ora"

12:24 - Niente Dubai per Alessio Cerci. Il nuovo acquisto del Milan non raggiungerà i compagni nel mini ritiro negli Emirati che si concluderà il 30 dicembre con la sfida amichevole contro il Real Madrid (diretta esclusiva su Premium Calcio a partire dalle 17 e in differita su Italia 1 alle 21). L'esterno dell'Atletico Madrid, finite le vacanze natalizie alle Maldive, raggiungerà Milano il primo gennaio e sosterrà le visite mediche, prima di firmare, il 2.

Il giocatore si metterà a disposizione di Inzaghi subito dopo. L'ufficialità dell'affare sarà data il prossimo 5 gennaio e per questioni burocratiche potrebbe non essere a disposizione dell'allenatore, che lo vorrebbe già schierare, per la gara contro il Sassuolo del giorno dopo. Una corsa contro il tempo. Il 10 gennaio sarà pronto al debutto e ritroverà il suo passato: si gioca a Torino contro i granata. Una sfida sicuramente affascinante: uno scherzo del destino. La prima a San Siro sarà domenica 18 contro l'Atalanta, altra squadra in cui ha militato.

IL TWEET DI CERCI

Non vedo l'ora di essere a Milano per visite mediche e firma...incrociamo le dita e forza @acmilan !

— alessio cerci (@ale_cerci_7) 29 Dicembre 2014