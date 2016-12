Milan, Carlos Bacca è diventato un fantasma

Un mese e sette giorni senza segnare, il digiuno di 371' di Carlos Bacca inizia a essere un problema serio per il Milan. Il colombiano ha perso la sua efficacia sotto porta e si è estraniato dal gioco, poco, della squadra. A Carpi, in 90', ha toccato solo 28 palloni (Donnarumma ne ha giocati 35). E' questo il dato che maggiormente deve far riflettere Mihajlovic. Dopo il gol con la Lazio, l'ex Siviglia ha iniziato la sua personale discesa e i rossoneri hanno fatto solo cinque punti in quattro partite. Prestazioni da dimenticare contro Atalanta, Juve, Sampdoria (dove si è divorato un gol) e infine Carpi.



Al Braglia di Modena l'attaccante ha agito troppo lontano dall'area di rigore e alla voce tiri si trova uno zero tondo tondo. Il 4-4-2 lo penalizza? Un dilemma per Sinisa che dovrà trovare la formula per fargli arrivare più palloni, per non costringerlo a farlo arretrare fino a centrocampo per non essere isolato in attacco. Movimenti sbagliati e anche poca cattiveria. Sinisa ha provato a spiegare il momento di appanamento con la stanchezza, ma allora perché farlo giocare per quattro partite consecutive per 90': mancanza d'alternative, si dice. Eppure in panchina c'è sempre un Luiz Adriano ispiratissimo che, al suo ingresso in campo, ha portato un po' di vivacità in attacco. Un reparto che potrebbe essere sanato anche dal rientro di Balotelli previsto a breve. Sette partite su 15 senza segnare sono davvero troppe: la squadra che ha fatto peggio in tutta la Serie A. Insomma, Bacca non è il solo problema.