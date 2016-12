Milan, carica Cerci: "Daremo l'anima per qualificarci all'Europa League"

11:07 - Il gol a Palermo e la vittoria del Milan in trasferta. C'è ottimismo in casa rossonera e il primo a dare la carica è proprio Alessio Cerci: "L'Europa League è un sogno, dobbiamo crederci e dare l'anima per raggiungerla. Dobbiamo dare tutti di più - ha dichiarato il numero 22 -, le potenzialità per andare in Europa ci sono". La rete al Barbera ha dato entusiasmo: "Sento la gamba tonica, so dove posso arrivare e quanto posso dare al Milan".

Le due vittorie a cavallo della sosta per le nazionali hanno ridato serenità all'ambiente rossonero: "Quando i risultati non arrivano - ha dichiarato Cerci -, il clima è più teso. Gli ultimi successi ci danno morale e ora dobbiamo fare risultato con la Sampdoria. Se troviamo la quadratura giusta e capiamo che siamo il Milan e quindi dare tutti di più, abbiamo le potenzialità per andare in Europa League". A Palermo Cerci ha trovato il gol: "Mi mancava e mentalmente può essere un segnale positivo per continuare a segnare. Sto meglio da un paio di settimane e mi alleno bene, sento la gamba tonica. Per uno come me che punta su scatti e dribbling è fondamentale":