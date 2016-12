Milan, cambio di rotta: competitiva con le grandi

10:19 - Chiuso il 2014, a Milanello scatta l'ora del bilancio. E, risultati alla mano, si registra un'inversione di tendenza rispetto alla passata stagione soprattutto con le "grandi". I rosseneri rialzano la testa con le "big": una sola sconfitta (con la Juve), quattro pareggi (Roma, Inter, Samp e Fiorentina) e due vittorie (Lazio e Napoli). Un buon bottino, soprattutto in vista della lotta serrata per il terzo posto e per il progetto avviato da Inzaghi.

Niente di eclatante, per carità. Ma comunque un cambio di marcia rispetto alla stagione passata (due sconfitte con Napoli e Juventus, due pareggi con la Lazio, una vittoria e una sconfitta con Fiorentina e Inter, un pari e una sconfitta con la Roma). Con le "big" il Milan targato Pippo è più solido. Forse anche troppo, considerato il numero di pareggi e delle prestazioni impostate più sul contenimento che sulla manovra. Ma tant'è. In totale, in sedici giornate, le sconfitte dei rossoneri sono solo tre (Juve, Palermo e Genoa). Un bilancio tutto sommato positivo, che piazza il Milan sì al settimo posto in classifica, ma solo a due punti dal terzo posto di Lazio, Napoli e Samp. .



Capolista a parte, contro le big i rossoneri non hanno mai perso in questo avvio di stagione. Un buon segnale per Inzaghi, che sta cercando di dare alla squadra più equilibrio soprattutto in fase difensiva. Dal suo arrivo a Milanello, la prima regola per i rossoneri è "cercare di non prenderle". E i risultati gli danno ragione. A volte a dispetto dello spettacolo, certo. Ma per ripartire da zero, occore iniziare dal basso e da una squadra umile e disposta a soffrire per portare a casa punti preziosi. Il Milan di Inzaghi rialza la testa con le big, ora però serve un netto cambio di passo per puntare in alto nel resto della stagione.