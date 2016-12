Milan, Caceres è il nome nuovo per la difesa

Martin Caceres finisce nel mirino del Milan. A gennaio servono rinforzi per la squadra di Sinisa Mihajlovic. C'è un obiettivo per la difesa: Zapata piace alla Lazio e Mexes alla Fiorentina. Se parte uno dei due, ecco che Adriano Galliani chiederà il difensore uruguaiano alla Juventus (è in scadenza di contratto), che in questa stagione ha totalizzato soltanto 3 presenze: 2 in campionato e una in Supercoppa Italiana.