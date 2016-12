Milan, c'è l'intesa con Mr Bee sul pre-accordo vincolante

Il Milan e Bee Taechaubol hanno raggiunto un'intesa sul pre-accordo vincolante per la cessione del 48% del club rossonero e la scadenza per il closing è stata fissata al 30 settembre . E' questo l'esito della lunga giornata di trattative tra le parti nella residenza di Berlusconi in Sardegna . I consulenti di Bee hanno lavorato a oltranza con i manager di Fininvest per trovare l'accordo sui vari aspetti a partire dalla governance.

In mattinata il presidente del Milan e il broker thailandese erano sbarcati in Sardegna per definire gli ultimi dettagli dell'accordo su cui si lavora da mesi. I consulenti di Bee hanno lavorato a oltranza con i manager di Fininvest e in serata è stata raggiunta una intesa di massima sui vari aspetti a partire dalla governance. Per il passaggio delle azioni è stata fissata la scadenza del 30 settembre.