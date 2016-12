Milan, buona la prima di Balotelli: a Mantova è 3-2

Il Milan batte 3-2 il Mantova tra poche luci e e tante ombre. Mihajlovic può sorridere solo per la buona prestazione di Balotelli che al suo rientro nel test amichevole contro il Mantova mette a segno un gol, confeziona un assist e si procura il rigore della vittoria poi realizzato da Luiz Adriano . Oltre a Supermario e al brasiliano a segno anche Poli nel 3-2 finale. Per i padroni di casa in gol Ungaro e Trainotti. Ancora tanti errori in difesa.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

MANTOVA-MILAN 2-3



93' Finisce la partita: il Milan passa 3-2 contro il Mantova



87' Doppia occasione per il Mantova: Donnarumma ferma prima Anastasi, quindi Zammarini. Due ottimi interventi del giovanissimo portiere rossonero.



84' Ancora occasione per il Milan: Balotelli conclude da dentro l'area dopo una deviazione di un difensore del Mantova e Albertoni si salva in due tempi.



82' Occasione per il Milan: Luiz Adriano calcia a botta sicura da dentro l'area, ma Puccio si immola e lo ferma.

63' Milan in vantaggio: Balotelli viene atterrato in area, dal dischetto Luiz Adriano infila il 3-2



51' Destro a giro di Balotelli alto sopra la traversa



49' Si fa vedere anche Cerci: sinistro dal limite che finisce di poco a lato



47' Appena entrato in campo Luiz Adriano va vicino al gol. Si salva la difesa del Mantova



Squadre in campo per la ripresa. Doppio cambio per il Milan: Luiz Adriano e Donnarumma prendono il posto rispettivmente di Nocerino e Abbiati.



SECONDO TEMPO



A fine primo tempo Mario Balotelli ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Attesa per me? Ma, io sono molto tranquillo. Contento per il gol e per l'assist. Come sto fisicamente? Bene!"



46' Fisce il primo tempo



37' Pareggio del Milan: tocco sotto porta di Poli su assist di Balotelli



33' Ancora un brivido per il Milan con grande parata di Abbiati su colpo ravvicinato di Ruopolo



27' Vantaggio del Mantova! Errore fatale della difesa rossonera: cross da sinistra, sponda di Caridi per Trainotti, che impegna Abbiati i e sulla respinta ribadisce in rete di testa



17' Gol del Mantova! Azione in contropiede dei biancorossi: Ungaro batte Abbiati



16' Occasione Milan: Abate crossa da destra, Pane esce a vuoto, ma, sul secondo palo, Nocerino non riesce a trovare la porta



3' Gran gol di Balotelli!!! Destro meraviglioso e palla all'angolino



1' Subito applausi per Balotelli che cerca un assist per Bonaventura. Tentativo però fallito



LE FORMAZIONI

Mantova: Pane, Traianotti, Carini, Gavazzi, Dalla Bona, Sereni, Scalise, Raggio Garibaldi, Ruopolo, Caridi, Ungaro. A disp.: Bonato, Gonzi, Puccio, Longo, Lombardo, Zammarini, Foglio, Di Santantonio, Momentè, Beretta, Albertoni, Anastasi, Scrosta. All.: Maspero.

Milan: Abbiati; Abate, Alex, Mondonico, Zucchetti; Poli, Montolivo, Nocerino; Bonaventura; Cerci, Balotelli. A disp.: Donnarumma, Spinelli, Llamas, Suso, Gamarra, Maleberti, Papasodaro, De Piano, Casiraghi, Hamadi, Luiz Adriano. All.: Mihajlovic.