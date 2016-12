Milan, buon test con il Monza: 3-0

Diversamente dal match contro il Mantova, quando il tecnico serbo si arrabbiò non poco per lo scarso impegno dei suoi, questa volta può essere più contento anche se rimangono certe riserve . Al netto di una voglia in calando nella ripresa, ma contro una squadra di serie D ci sta, non avrà gradito certe a mnesie difensive o errori in appoggio che in altre occasioni possono essere letali. Senza dodici nazionali e con Balotelli infortunato però il bilancio è da semaforo verde. Tra le buone notizie, la voglia di Cerci (per lui un gol - dopo 3 mesi - e un palo) che però tiene ancora troppo palla e la prestazione di Poli da terzino destro , tra i migliori come continuità e in versione uomo assist, e che reclama spazio in vista del ritorno del campionato.

LA CRONACA DELLA PARTITA

92' - Triplice fischio, partita finita

90' - Due minuti di recupero

88' - Palla vagante in area, Boateng prova il colpo di tacco ma Targia respinge

83' - Zucchetti profondo per Boateng, colpo di testa alto

81' - Targia entra in ritardo su Luiz Adriano ma l'arbitro non concede il calcio di rigore

79' - Errore della difesa del Monza, José Mauri serve Cerci ma questa volta il sinistro finsce sul palo

77' - Buon appoggio di Boateng per Suso ma lo spagnolo spara alle stelle

75' - D'Errico si invola verso l'area del Milan, De Santis chiude

71' - Alex colpisce di testa su angolo di Suso: palla a lato

68' - Tanti errori delle due squadre, favoriti anche dalle pessime condizioni del campo

65' - Testata Zucchetti-Roveda, i giocatori stanno bene

61' - Boateng vivace, tiro da fuori che sfiora il palo alla sinistra di Targia

56' - Azione insistita di D'Errico ma niente di fatto

53' - Ancora Boateng, questa volta da lontano: il sinistro finisce altissimo

51' - Boateng vicino al gol ma il tiro nell'area piccola viene murato

48' - Suso si inserisce centralmente e tira dal limite dell'area, Targia respinge

47' - Boateng vicino a Luiz Adriano con Cerci e Suso esterni: si vede un 4-4-2 più convinto

46' - Tre cambi: Boateng per Nocerino, De Santis per Mexes e Donnarumma per Abbiati

46' - Parte la ripresa



45' - Finisce il primo tempo

45' - Punizione di Suso, Petrachi blocca in due tempi

44' - Zucchetti prova a calciare dal limite dell'area, palla a lato non di molto

41' - GOL DEL MILAN: Cerci entra in area dalla destra, punta l'avversario e tira a giro battendo il portiere

37' - Vettraino ci prova da lontano, Abbiati para in due tempi

35' - Abbiati rischia grosso, corto rinvio ma Scavetta non ne approfitta

35' - Stessa situazione dello 0-2, con Poli bravo a proporsi sulla destra ma Luiz Adriano non riesce a centrare la porta di testa

33' - Zucchetti si propone spesso a sinistra, cross dal fondo per Luiz Adriano ma il tap-in viene deviato in angolo

31' - Scavetta scappa ad Alex, fischiata punizione al limite dell'area. Palla sulla barriera

29' - GOL DEL MILAN: Ancora Poli in veste di assistman, cross dalla destra per Nocerino che insacca di testa

23' - GOL DEL MILAN: Poli serve in verticale sul filo del fuorigioco Luiz Adriano che solo davanti al portiere non sbaglia

22' - Ancora errori difensivi per i rossoneri ma il tiro di Fumana finisce alto

18' - Si fa vedere il Monza, pessimo disimpegno di Alex ma gli avversari non ne approfittano

17' - Combinazione Luiz Adriano-Zucchetti-Cerci: il Monza mette in angolo

14' - Cerci si invola verso la porta, ma sul lancio di Nocerino è in fuorigioco

11' - Occasione per Luiz Adriano: stop su lancio lungo di Cerci e tiro di destro, Petrachi para con un bel riflesso

9' - Il Milan prende campo e attacca soprattutto a sinistra. Tiro di De Jong debole

6' - Suso parte dietro le punte ma quando si mette a sinistra, la squadra si posiziona con un timido 4-4-2

5' - Punizione dalla sinistra per il Milan: batte Suso, la difesa monzese allontana

2' - Vettraino prova la conclusione: pallone alto sulla traversa

-Si parte: inizia Monza-Milan!