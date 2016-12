Milan, Brocchi: "Una vittoria importante"

Come procede l’avvicinamento alla finale di Coppa Italia?

"Stiamo lavorando tanto durante la settimana, nel frattempo però abbiamo un campionato che dobbiamo affrontare, dobbiamo preparare partita dopo partita per arrivare al meglio alla finale contro la Juventus".



Difficoltà ad entrare in corsa?

"Sicuramente non è un compito facile, lo sapevo prima e lo so anche adesso. Voglio cercare di tirare fuori il meglio da ogni giocatore, i ragazzi durante la settimana mi danno dei segnali importanti. E’ difficile dare subito un’impronta, le difficoltà le hanno tutte le squadre e anche noi. Il mio lavoro è sia psicologico che tecnico-tattico. Le differenze di movimenti e di modulo, rispetto al Milan di qualche partita fa, ci sono. Ho il mio pensiero e sto cercando di lavorare su quello, non ho tanto tempo ma sto lavorando con molto entusiasmo".



Fiducioso per il futuro?

"Non ho tempo per pensare al futuro, l’unica cosa che conta per me è lavorare giorno per giorno, i ragazzi mi ascoltano e mi seguono, non si può pensare di stravolgere tutto in pochi giorni ma qualcosa si sta muovendo".



Ibra al fianco di Bacca nella prossima stagione?

"Vivo giorno per giorno, figuriamoci se penso al tandem d’attacco dell’anno prossimo. In questo momento qua i miei giocatori sono i migliori in assoluto e ho grande fiducia in loro".



Sesto posto ancora possibile?

"Purtroppo non dipende solo da noi, noi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Adesso vediamo cosa succederà".