Milan, Brocchi: "Spero Berlusconi non venda"

Il futuro al Milan di Cristian Brocchi è legato alla trattativa per la cessione, ma l'attuale tecnico non nasconde il suo desiderio che il cambio di proprietà salti. " Io tifo perché Berlusconi non venda il Milan , non solo perché sono io parte in causa, ma perché lui ha fatto la storia di questo club e il Milan è sempre stato una famiglia - ha detto a Sky -. Vedere il Milan in mani diverse la vedo un po' difficile".

Brocchi vota per la continuità ("vedere il Milan in mani diverse, con gente che non conosce la storia e i valori di questa società e il perché è riuscita a conseguire in 30 anni così tanti successi, la vedo un po' difficile") e ha una grande voglia di ricominciare, nonostante l'ombra di Manuel Pellegrini sia sempre più lunga sopra il cielo di Milanello. "Ho tantissima voglia e determinazione - ha proseguito l'ex allenatore della Primavera -. Come ho già detto tanto tempo fa per me è un sogno, ma allo stesso tempo voglio dare dimostrazione di poter fare qualcosa di buono".