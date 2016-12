Milan, Brocchi: "Resterò? Ora ho qualche chance in più"

Tapiro d'Oro per Cristian Brocchi dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Juve. L'allenatore del Milan, però, resta aggrappato alla panchina rossonera: "Resterò? Penso di avere qualche chance in più. Spero che si sia visto qualcosa del mio atteggiamento. Il presidente Berlusconi ha fatto i complimenti per come è stata giocata la gara", ha detto a Striscia la Notizia.

La prestazione dei suoi ragazzi è stata buona: "È andata male per il risultato, ma bene per l’atteggiamento. Abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con una grande".



Anche Berlusconi, in tribuna con la figlia Barbara e l'ad Galliani, è rimasto soddisfatto del gioco espresso con intensità per tutta la finale. A breve il presidente dovrà decidere del futuro di Brocchi le cui quotazioni sono in leggero rialzo.