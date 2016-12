Milan, Brocchi non ci sta: "Disuniti? Non è vero"

"Prendere tre gol in casa con il Frosinone non è da Milan - ammette poi -, ma dire che siamo stati disuniti è sbagliato. Il Milan aveva trovato un suo assetto col 4-4-2? Io sto cercando di cambiare e comunque in questo momento non sarebbe un modulo attuabile, perché Bonaventura è indisponibile da due settimane e Kucka era adattato in quel ruolo. Io devo valutare le caratteristiche del gruppo che ho a disposizione e secondo me con questi giocatori il 4-4-2 non più realizzabile".



"Comunque - continua Brocchi - non mi sembra che abbiamo sofferto il fatto di essere disposti a tre. Se abbiamo sofferto la scarsa partecipazione di Balotelli e Bacca nella fase di non possesso? Oggi ho valutato che la coppia giusta potesse essere questa: non avevo bisogno che i due attaccanti venissero a fare chissà quale lavoro nella fase di non possesso, tant'è vero che i gol li abbiamo presi in situazioni estemporanee. Io ho visto qualcosa di positivo anche oggi, nonostante i tre gol presi e al di là del modulo utilizzato".